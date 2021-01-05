Украина выделила 20 млн гривен на гумпомощь Хорватии, пострадавшей от землетрясения

Кабинет министров выделил средства на гуманитарную помощь Хорватии, пострадавшей от землетрясения.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан.

"Отдельным решением на сегодняшнем внеочередном заседании правительство выделило из резервного фонда 20000000 гривен гуманитарной помощи Республике Хорватия для мероприятий по преодолению последствий землетрясения, произошло 29 декабря 2020 года", - написал он в фейсбук.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Хорватии, пострадавшей от землетрясения.

28 декабря, в центральной части Хорватии произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр землетрясения зафиксировали вблизи города Сисак, за 51 километре к юго-востоку от Загреба, на глубине 5 километров.

29 декабря произошло новое мощное землетрясение магнитудой 6,2 . По меньшей мере семь человек погибли.

Утром 30 января в Хорватии произошли еще три землетрясения мощностью 4.7, 4.8 и 3.9. Жители Петрини, Сисак и окрестностей провели ночь под открытым небом.

В результате серии землетрясений больше всего пострадала центральная часть Хорватии, разрушений и повреждений получили более 13 000 объектов. Последний раз землетрясение подобной силы в этих широтах произошел в 1880 году вблизи Загреба.