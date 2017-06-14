Украина за 5 мес. снизила добычу угля на 3,2%

Угледобывающие предприятия Украины в январе-мае 2017 года уменьшили добычу рядового угля, по оперативным данным, на 3,2% (на 517,2 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 15 млн 783,5 тыс. тонн.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности, добыча коксующегося угля снизилась на 26% (на 993,1 тыс. тонн) – до 2 млн 820,9 тыс. тонн, тогда как энергетического возросла на 3,8% (на 475,9 тыс. тонн) – до 12 млн 962,6 тыс. тонн.

В мае-2017 добыча рядового угля сократилась всего на 2,9% (на 79,9 тыс. тонн) по сравнению с маем-2016 – до 2 млн 714,7 тыс. тонн. Добыча на захваченных боевиками угольными предприятиями "ДТЭК" на Донбассе была компенсирована наращиванием "ДТЭК" добычи на подконтрольных территориях.

Так, если в мае-2016 захваченные "Комсомолец Донбасса", "Свердловантрацит" и "Ровенькиантрацит" суммарно добыли 674,7 тыс. тонн, то прирост добычи "Павлоградуголь", "Добропольеуголь" и "Белозерская" в мае-2017 к маю-2016 составил 787,5 тыс. тонн.

Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, в январе-мае 2017 года сократили добычу на 22,2% (на 571,1 тыс. тонн) – до 2 млн 4,5 тыс. тонн, в т.ч. добыча коксующегося угля сократилась на 47,5% (на 362,2 тыс. тонн) – до 399,6 тыс. тонн, энергетического – 11,5% (на 208,9 тыс. тонн), до 1 млн 604,9 тыс. тонн.

Шахты Донецкой области за пять месяцев обеспечили добычу 5 млн 463,9 тыс. тонн угля (-18,4% к январю-маю-2016), Луганской – 1 млн 480,5 тыс. тонн (-21,8%), Днепропетровской – 8 млн 213,8 тыс. тонн (+18,2%), Львовской – 577,2 тыс. тонн (-11,4%), Волынской – 48,1 тыс. тонн (-50%).

Как сообщалось, Украины в 2016 году увеличила добычу рядового угля на 2,8% (на 1 млн 119,4 тыс. тонн) по сравнению с 2015 годом – до 40 млн 864,1 тыс. тонн. В том числе добыча коксующегося угля возросла на 0,4% (на 36,3 тыс. тонн) – до 8 млн 361,4 тыс. тонн, энергетического – на 3,4% (на 1 млн 83,1 тыс. тонн), до 32 млн 502,7 тыс. тонн.