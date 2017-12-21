Украина заблокировала сделку Болгарии с Россией на ремонт МиГ-29

21 декабря 2017 г. 10:54
Источник: Левый берег
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Болгария была вынуждена заморозить четырехлетний контракт с Россией на ремонт 15 самолетов МиГ-29 в связи с жалобой концерна "Укроборонпром".

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Болгарии.

Болгарское ведомство заключило прямой договор стоимостью 50 млн долларов с российской корпорацией "МиГ" как производителем этих истребителей.

"Для обеспечения технического обслуживания 15 истребителей МиГ-29 на 4 года на общую сумму 82 млн левов министерство обороны Болгарии выбрало процедуру прямых переговоров с РСК "МиГ", поскольку российская компания является единственной имеющей соответствующую лицензию, производит оригинальные запчасти и имеет возможности для осуществления ремонта и продления срока эксплуатации истребителей МиГ-29", - говорится в сообщении.

Однако украинская компания посчитала это нарушением и подала жалобу в болгарскую Комиссию по защите конкуренции. Теперь сделка будет отложена на 3-4 месяца, а деньги возвратятся в болгарский бюджет. В Минобороны Болгарии считают, что "Укроборонпром" подал жалобу с единственной целью - заблокировать сделку.

При этом стоит отметить, что украинские авиаремонтные заводы восстанавливают различные самолеты, в том числе и МиГ-29.

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