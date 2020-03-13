Украина закрывает границы на две недели - решение СНБО

13 марта 2020 г. 16:00
Источник: Левый берег
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Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии границ на две недели.

Об этом объявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан. Через две недели в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы на Совете национальной безопасности и обороны будем принимать следующее решение", - сообщил Данилов.

Запрета на въезд для граждан Украины не будет, но СНБО призвал украинцев не ездить за границу.

"Все граждане Украины за границей смогут вернуться, но те страны, в которых коронавирус, они будут проходить определенные процедуры обсервацию. За неделю все пункты пропуска должны быть обеспечены экспресс-тестами, все их будут проходить", - сказал Данилов.

Напомним, что в Украине пока что выявили трех больных с диагнозом COVID-19.

Одного 39-летнего мужчину лечат в Черновцах с начала месяца, его состояние, судя по сообщениям, не вызывает опасений. 12 марта стало известно о еще двух больных: в Черновицкой области - 64-летний мужчина, чья жена приехала из Италии, а в Житомирской области - 71-летняя женщина, приехавшая из Польши, которая сегодня днем скончалась.

 

Видео: 

Секретарь СНБО: Украина закрывает границы

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