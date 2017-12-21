Украина запланировала лишить Россию монополии в поставках ядерного топлива

21 декабря 2017 г. 13:21
Источник: Новое Время
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Украина планирует в 2018 году уменьшить долю закупок ядерного топлива в России и увеличить закупки у компании Westinghouse с 40% до 55%.

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает агентство  Интерфакс-Украина.

"Если на сегодняшний день 60% поставляют россияне, 40% – Westinghouse, то уже буквально в следующем году мы выйдем в пропорцию 55% на 45% в пользу американской компании и это позволит нам не зависеть от одного поставщика", - сказал он.

Компания Westinghouse работает в Украине с 1992 года, способствуя диверсификации поставок на украинский рынок ядерного топлива. В середине 1990-х годов Westinghouse начала свою работу в стране по модернизации и повышению безопасности АЭС.

Министр также напомнил о реализации проекта строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ), благодаря которому Украина не будет ежегодно платить России $200 млн.

Напомним, что в январе-октябре 2017 года Украина закупила ядерное топливо на общую сумму $381,2 млн. При этом, топливо российского производства было закуплено на $244,3 млн, шведского производства – на $136,9 млн.

Таким образом, доля закупок Украиной ядерного топлива за 10 месяцев 2017 года у ТВЭЛ (РФ) в денежном эквиваленте составила 64%, у Westinghouse (Швеция) – 35,9%.

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