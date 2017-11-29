Украина запретит сериал "Сваты"

Министерство культуры Украины внесло российского актера Федора Добронравова, который снимается в сериале "Сваты" студии "Квартал 95", в так называемый черный список - перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Это ведет к запрету на показ сериала.Добронравов внесен в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, 28 ноября, сообщается на сайте Минкульта.

Как напоминает "Детектор Медиа", законодательством Украины предусмотрено, что Госкино долждно отказать в выдаче или прекратить действие уже выданного государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов, если одним из участников фильма является физическое лицо, включенное в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Ранее СБУ запретила Федору Добронравову въезд в Украину на три года. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что Добронравов неоднократно делал антиукраинские публичные заявления, в которых, в частности, поддерживал аннексию Крыма Россией. Актер также много раз посещал оккупирован полуостров, что является нарушением законодательства Украины.