Украинцам нет смысла выходить на пенсию в раннем возрасте - МВФ

МВФ согласовал с украинским правительством цели пенсионной реформы - достойный уровень выплат и более поздний выход на пенсию.

Об этом сообщил первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвид Липтон в интервью ЭП.

"Существует предложение правительства относительно пенсионной реформы, которая была обсуждена с командой МВФ. Также мы договорились с правительством о нескольких целях пенсионной реформы, как достойный уровень пенсионных выплат и более поздний выход на пенсию. Сейчас нам надо понять, куда движется законотворческий процесс", - заявил Липтон.По словам замглавы МВФ, украинцам нет никакого смысла выходить на пенсию в более раннем возрасте, чтобы получать малые пенсионные выплаты, которые не способны обеспечить достойную и стабильную жизнь.

"Нужно это решить за счет пенсионной реформы", – добавил Липтон.

Липтон напомнил, что проведение пенсионной реформы, меры по ускорению приватизации, а также обеспечение конкретных результатов в борьбе с коррупцией являются основными критериями для очередного пересмотра программы сотрудничества МВФ с Украиной.

Напомним, что 13 июля Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона о повышении пенсий.

В частности законопроект №6614 предусматривает повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и до 35 лет ежегодно до 2028 года.

Правительство предлагает восстановить дифференциацию размеров пенсий в зависимости от полученного заработка и страхового стажа и пересмотреть условия индексации пенсий.