Украинцам нет смысла выходить на пенсию в раннем возрасте - МВФ

15 сентября 2017 г. 17:33
Источник: Новое Время
278 просмотров

МВФ согласовал с украинским правительством цели пенсионной реформы - достойный уровень выплат и более поздний выход на пенсию.

Об этом сообщил первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвид Липтон в интервью ЭП.

"Существует предложение правительства относительно пенсионной реформы, которая была обсуждена с командой МВФ. Также мы договорились с правительством о нескольких целях пенсионной реформы, как достойный уровень пенсионных выплат и более поздний выход на пенсию. Сейчас нам надо понять, куда движется законотворческий процесс", - заявил Липтон.По словам замглавы МВФ, украинцам нет никакого смысла выходить на пенсию в более раннем возрасте, чтобы получать малые пенсионные выплаты, которые не способны обеспечить достойную и стабильную жизнь.

"Нужно это решить за счет пенсионной реформы", – добавил Липтон.

Липтон напомнил, что проведение пенсионной реформы, меры по ускорению приватизации, а также обеспечение конкретных результатов в борьбе с коррупцией являются основными критериями для очередного пересмотра программы сотрудничества МВФ с Украиной.

Напомним, что 13 июля Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона о повышении пенсий.

В частности законопроект №6614 предусматривает повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и до 35 лет ежегодно до 2028 года.

Правительство предлагает восстановить дифференциацию размеров пенсий в зависимости от полученного заработка и страхового стажа и пересмотреть условия индексации пенсий.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Памятники. т. 067-577-05-15                          Недвижимость italy-today.com                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.