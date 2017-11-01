Украинцам станет проще получать визы в Саудовскую Аравию

01 ноября 2017 г. 17:43
Источник: Левый берег

Порошенко напомнил, что визы в Саудовскую Аравию для украинцев являются самыми дорогими среди всех стран мира.

Украина и Саудовская Аравия намерены упростить визовый режим между странами.

Об этом заявил президент Петр Порошенко по окончанию встречи с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом.

"Были достигнуты очень важные договоренности об упрощении визового режима", - сказал Порошенко.

"Мы с королем, Его Величеством, договорились о том, что мы решительно снижаем ставки платы сборов за визы, и двигаемся для того, что бы облегчить возможность для бизнесменов, предпринимателей, туристов для того, что бы саудиты открывали фантастическую Украину, а украинцы имели возможность путешествовать в Саудовскую Аравию", - добавил президент.

Порошенко напомнил, что визы в Саудовскую Аравию для украинцев являются самыми дорогими среди всех стран мира, и соответственно для саудитов в Украину.

Он также сообщил о возможном упрощении процедуры хаджа для мусульман, проживающих в Украине.

"Мы договорились о том, что мы сделаем максимальное упрощение процедуры хаджа, и я не исключаю, что и с украинской стороны мы разработаем несколько инициатив, которые позволят защитить права украинцев мусульман", - сказал президент, отметив, что в Украине проживает почти 2 млн мусульман.

Во время встречи Порошенко наградил Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда орденом князя Ярослава Мудрого I степени "за выдающийся личный вклад в развитие украинско-саудовских межгосударственных отношений".

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