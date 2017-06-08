Украинцы оформили рекордное количество загранпаспортов в мае

В мае 2017 года граждане Украины оформили 340 тысяч документов для выезда за границу. Это почти на 60% больше по сравнению с апрелем 2017 года (216 тысяч паспортов) и почти на 80% больше по сравнению с прошлогодним маем (192 тысячи).

"Сезонное повышение спроса на заграничные паспорта перед летним сезоном совпало с введением безвизового режима с ЕС для Украины, вследствие этого у подразделений, в которых можно оформить биометрические документы, образовались очереди", - объясняет пресс-служба ГМС.

В связи с очередями появились и попытки мошенничества с электронной очередью, которая сейчас работает в подразделениях Киева и в 8 областях Украины.

"Каждый день отслеживаются и блокируются десятки попыток автоматизированного получения мест в очереди для дальнейшей перепродажи. В случае выявления таких случаев записи в очереди аннулируются", - отмечают в ГМС.

Миграционная служба отмечает, что электронная очередь предусматривает только индивидуальный запись, поэтому не следует покупать талоны или запись в электронной очереди, поскольку все записи, осуществленные третьими лицами, будут аннулированы и оформить документ по этим записями не удастся.

Также ГМС советует украинцам, которые не планируют в ближайшее время выезжать за границу, подождать несколько недель и оформить документы в значительно более комфортных условиях.