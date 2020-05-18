Украинцы определились с лучшим президентом страны

18 мая 2020 г. 11:56
Источник: РБК-Украина
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Среди всех президентов независимой Украины 20% украинце считают лучшим Леонида Кучму. Еще 16% ответили, что лучшим президентом является Владимир Зеленский. Об этом сообщается со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Кроме того, 12% назвали лучшим президентом Петра Порошенко, 9% - Виктора Януковича, 6% - Виктора Ющенко. В то же время, 14% ответили, что ни один из них не был лучшим, еще 10% - затруднились ответить.

Чаще Кучму и Януковича выбирали жители юго-восточных областей, Порошенко - жители западно-центральных регионов. Зеленского чаще выбирали молодые опрошенные, а Кравчука - старшие.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 12-13 мая 2020 года среди 3000 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.

Отметим, в середине мая 2020 года относительное большинство украинцев оценивают первый президентства Владимира Зеленского на "удовлетворительно" (37%). По пятибалльной шкале это "тройка".

 

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