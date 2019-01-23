Украине важно развивать зону свободной торговли с Израилем – А. Фельдман

Украине важно развивать зону свободной торговли с Израилем – это позитивно скажется на экономике обеих стран, - такое мнение высказал народный депутат Украины, председатель межфракционного депутатского объединения «Депутатская группа дружбы Украина – Государство Израиль» Александр Фельдман, комментируя официальный визит президента Украины Петра Порошенко на Святую Землю.

Фельдман отметил, что Израиль является стратегически важным партнером для Украины, и подобные шаги сближения между странами повлияют в том числе и на инвестиционную привлекательность Украины, помогут привлечь дополнительные поступления в бюджет.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал день подписания Соглашения историческим событием. «Это исторический день, потому что мы уничтожили все барьеры в наших экономических отношениях», - отметил Порошенко.

Напомним, 20-21 января президент Украины Петро Порошенко находился с официальным визитом в Израиле. Народный депутат Александр Фельдман сопровождал главу государства в составе официальной делегации.