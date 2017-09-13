Украинец Павел Гриб арестован в Краснодаре до 17 октября

Гражданин Украины, 19-летний Павел Гриб, арестован в Краснодаре до 17 октября, его обвиняют по статье 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Октябрьского районного суда Краснодара.

"Стоит мера пресечения - арест на два месяца. Решение было вынесено 17 августа", - сообщили в суде.

Ранее адвокат Гриба Андрей Сабинин сообщил, что его Гриба содержат в Краснодаре в СИЗО-5 Федеральной службы исполнения наказаний. 8 сентября в краснодарском СИЗО заявили, что украинца Гриба там нет.

Напомним, об исчезновении Павла Гриба в конце августа сообщил его отец - бывший пограничник, военный капеллан Игорь Гриб. По его словам, 24 августа, в день независимости Украины, его сын выехал в белорусский Гомель, где должен был встретиться с девушкой из России, с которой познакомился в соцсетях. Однако после пересечения границы Беларуси молодой человек пропал.

Прокуратура Черниговской области после пропажи Гриба возбудила уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Отец парня отправился в Беларусь на его поиски. По его словам, водитель автобуса, в котором ехал его сын, подтвердил, что он вышел на автовокзале в Гомеле. В местной полиции отцу сообщили, что Павел Гриб находится в розыске по статье "Террористический акт", а инициатором розыска является управление ФСБ России по Краснодарскому краю в городе Сочи.

Близкие считают, что Павел Гриб мог попасть в поле зрения российских правоохранительных органов из-за его взглядов. По словам отца, его сын высказывался в соцсетях по политическим вопросам, но не имел отношения к вооруженным силам Украины или добровольческим батальонам и не ездил в Донбасс.

Родственники требуют обеспечить доступ пропавшего к медицинскому обслуживанию, поскольку у него проблемы с кровообращением из-за синдрома портальной гипертензии.