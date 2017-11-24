Украинская армия на Донбассе в четверг понесла значительные потери

Самой горячей точкой Донбасса стал поселок Крымское.

В четверг, 23 ноября, в результате боевых действий на Донбассе погибли пять украинских военных, еще четверо получили ранения. Один из раненых - в тяжелом состоянии, говорится в утренней сводке штаба АТО.

Самой горячей точкой Донбасса стал поселок Крымское, где восемь часов шел бой. Там погибли четверо военных, еще двое были ранены. В сепаратистских пабликах пишут, будто бы украинские военные пытались перебраться через трассу Бахмутка на позиции боевиков и вышли на пулеметы.

Где произошли другие потери, в сводке не говорится. Сообщается, что стреляли в районе Новоалександровки, Луганского, Павлополя, Водяного.

В целом за сутки зафиксировали 7 обстрелов.

В сводке также сообщается о потерях противника: 8 погибших и 9 раненых.

Напомним, что 22 ноября на Донбассе были ранены шесть военных.