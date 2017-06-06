Украинский круизный лайнер прошел мимо порта Одессы и неожиданно взял курс на Ростов

06 июня 2017 г. 14:02
Источник: Новое Время
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Во вторник, 6 июня, украинский круизный лайнер типа река-море Генерал Ватутин неожиданно взял курс на Ростов-на-Дону.

Как сообщает Думская, 1 июня он вышел из Киева в так называемый "горящий" круиз.

Однако, не зайдя в одесский порт, он по неизвестным причинам двинулся из Херсона прямиком в Измаил, после чего совершил переход в Вилково.

После этого, в понедельник, 5 июня, лайнер неожиданно взял курс на Крым, откуда, проведя ночь, взял курс к берегам РФ.

При этом в круизной компании Червона Рута, которая организовывает туры на Генерале Ватутине, заявили, что не владеют информацией о передвижениях судна.

Согласно данным Регистра судоходства Украины, сейчас лайнер принадлежит компании BREEZE CRUISE LINES LIMITED. Портом его приписки является Херсон.

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