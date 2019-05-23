Украинский закон о языке оценит Венецианская комиссия

23 мая 2019 г. 14:12
Источник: Интерфакс-Украина
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Венецианская комиссия (Комиссия за демократию через право Совета Европы) получила запрос на оценку украинского закона о языке.

Как сказано в сообщении пресс-службы Совета Европы, 22 мая президент Венецианской комиссии получил письмо с просьбой к Венецианской комиссии предоставить заключение по закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного языка".

Как сообщалось, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о языке. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца - с 28 февраля.

15 мая занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко подписал языковой закон, отметив его исключительную сбалансированность.

 

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