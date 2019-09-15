 

Украину посетит президент Словакии

15 сентября 2019 г. 19:49
Источник: Зеркало недели
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16 сентября Украину с официальным визитом посетит президент Словакии Зузана Чапутова. Об этом пресс-служба Владимира Зеленского в субботу, 14 сентября, сообщила на сайте президента.

"16 сентября президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой в рамках ее официального визита в Украину", – говорится в сообщении, где указан также перечень официальных мероприятий.

Отмечается, что в понедельник в 11:30 в Мариинском дворце состоится официальная церемония встречи президентов Украины и Словакии.

Кроме того, после официальной церемонии Зеленский и Чапутова встретятся с журналистами. Пресс-конференция для СМИ состоится в 13:30.

Напомним, на этой неделе Украину посетил президент Финляндии Саули Ниинисте и президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Она пригласила Владимира Зеленского посетить Эстонию, и он принял предложение.

 

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