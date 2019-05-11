Украину в ближайшие недели посетит миссия МВФ

11 мая 2019 г. 12:35
Источник: Интерфакс-Украина
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Миссия Международного валютного фонда посетит Киев в ближайшие недели, сообщил официальный представитель Фонда Джерри Райс на брифинге 9 мая.

"У меня нет конкретных дат относительно первой обзорной миссии в рамках программы МВФ, однако мы ожидаем, что миссия вернется в Киев ориентировочно в ближайшие недели, чтобы оценить прогресс в рамках программы и обсудить политику до конца года с новой администрацией ", – сказал он.

Глава  МВФ Кристин Лагард держит связь с украинскими властями, в частности с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, в общении с которым она подчеркнула, что МВФ по-прежнему готов поддержать Украину.

Кристин Лагард отметила это в письменном обращении к Владимиру Зеленскому.

Как сообщалось, новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года.

Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как остальные средства должны быть предоставлены по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.

 

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