"Украсть - плохо": Андрей Макаревич предложил России "купить" Крым

26 июля 2018 г. 13:14
Источник: УНИАН

Российский музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич заявил, что Россия попросту украла Крым у Украины, а могла бы "найти другие пути".

В эфире "Эха Москвы" музыкант рассказал, как РФ могла бы решить проблему с полуостровом.

"Если так был необходим Крым, вот уж настолько необходим, что жить без него Россия не могла, можно было найти другие пути. Да купить его. Договориться, купить, я грубо говорю, но найти способ. Вообще-то договариваются как-то дипломаты, страны... И я бы туда с удовольствием ездил... Украсть — плохо, а купить — хорошо", - подчеркнул Макаревич.

Также он выразил надежду, что история с Крымом закончится определенными договоренностями, потому что бесконечно "все это на такой полувойне висеть не может".

Напомним, ранее российский музыкант Андрей Макаревич заявлял, что тема "крымнаша" сильно надоела россиянам за 4 года, однако Путин уже ни за что не отдаст эту территорию. Также он заявлял, что ни в коем случае не поедет с гастролями в Крым, так как считает эту территорию оккупированной.
 

Видео: 

Особое мнение / Андрей Макаревич // 25.07.18

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