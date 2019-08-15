"Укроборонпром" обвинил Минобороны в уничтожении конструкторского бюро имени Морозова

Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А. Морозова, которое является государственным предприятием, вынужденно переводит почти тысячный коллектив предприятия на двухдневную рабочую неделю, сообщили в ГК «Укроборонпром».

Причина этого - ряд решений Минобороны Украины, которые создают условия для уничтожения одного из ведущих оборонных предприятий Украины, отметили в ведомстве, добавив, что Министерством обороны прекращено финансирование производства БТР-4 из-за неспособности частной компании ООО "Лозовской кузнечно-механический завод", которая является монополистом в изготовлении корпусов из стали марки "71", производить необходимое количество корпусов.

«85-е военное представительство Минобороны заблокировало возможность производить корпуса БТР-4 с бронестали производства Евросоюза на мощностях ХКБМ и других предприятий Концерна. Таким образом были искусственно созданы все предпосылки для предотвращения выполнения ХКБМ государственного оборонного заказа по изготовлению БТР-4 для украинской армии», - говорится в сообщении концерна.

Кроме того, как отмечается в сообщении, Минобороны выдвинуло в ХКБМ претензии на уплату штрафных санкций в размере 82300000 грн за невыполнение заказа.

«Также Министерство обороны без объяснения причин прекратило финансирование разработок новых видов бронетехники, в частности, глубокой модернизации одного из основных танков украинского войска, которая должна в корне повысить эффективность боевой машины. Фактически ХКБМ осталось без заказа на изготовление новой техники, без денег для разработки перспективных образцов и угрозу получить многомиллионный штраф, который окончательно заблокирует работу предприятия», - резюмировали в «Украоборонпроме».

Также отмечается, что ХКБМ является легендарным разработчиком бронетехники, именно его специалистами был создан Т-34 и Т-64, кроме того именно ХКБМ разработало "Оплот", БТР-3, БТР-4 и другую современную бронетехнику.

Как отметили в концерне, ХКБМ является единственным в Украине производителем БТР-4, которые с первых дней войны применяются на передовой и получили многочисленные положительные отзывы бойцов.

В «Укроборонпроме» также напомнили, что из-за позиции военного представительства по БТР-4, в апреле этого года на ГП "Житомирский бронетанковый завод" была приостановлена работа цеха по производству корпусов для этой машины.

«Концерн неоднократно предупреждал, что отказ от использования брони из стран ЕС и применение архаичных норм стандартизации времен СССР ставит под угрозу перевооружение украинской армии и нормальное функционирование предприятий бронетанковой отрасли Украины, а в дальнейшем - всего оборонно-промышленного комплекса Украины», - заявили в концерне.