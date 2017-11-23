Укрзализныця задумалась об ускорении поездов

Укрзализныця изучает возможности увеличения скорости движения поездов на существующей инфраструктуре.

Об этом заявил и.о. председателя правления компании Евгений Кравцов, передает пресс-служба Укрзализныци.

По его словам, Укрзализныця изучает предложения мировых производителей пассажирского подвижного состава для обновления парка подвижного состава и повышения комфорта путешествий для пассажиров.

В связи с этим Кравцов с участием директоров Укрзализныци провел переговоры с менеджментом испанской компании Talgo.

При этом, сейчас для украинской железнодорожной сети интересны проекты, не требующие больших объемов модернизации инфраструктуры.

"В первую очередь мы готовы изучить возможность сотрудничества с компанией Talgo для обновления ночных поездов дальнего следования. Мы заинтересованы в увеличении скорости движения и уменьшения времени следования пассажирских поездов, что, в частности, дает применение так называемой технологии "легкого веса", в чем компания Talgo является признанным лидером. Нам важно использовать существующую инфраструктуру для развития скоростного движения", - отметил Кравцов.