Укрзализныця задумалась об ускорении поездов

23 ноября 2017 г. 11:46
Источник: Новое Время
94 просмотра

Укрзализныця изучает возможности увеличения скорости движения поездов на существующей инфраструктуре.

Об этом заявил и.о. председателя правления компании Евгений Кравцов, передает пресс-служба Укрзализныци.

По его словам, Укрзализныця изучает предложения мировых производителей пассажирского подвижного состава для обновления парка подвижного состава и повышения комфорта путешествий для пассажиров.

В связи с этим Кравцов с участием директоров Укрзализныци провел переговоры с менеджментом испанской компании Talgo.

При этом, сейчас для украинской железнодорожной сети интересны проекты, не требующие больших объемов модернизации инфраструктуры.

"В первую очередь мы готовы изучить возможность сотрудничества с компанией Talgo для обновления ночных поездов дальнего следования. Мы заинтересованы в увеличении скорости движения и уменьшения времени следования пассажирских поездов, что, в частности, дает применение так называемой технологии "легкого веса", в чем компания Talgo является признанным лидером. Нам важно использовать существующую инфраструктуру для развития скоростного движения", - отметил Кравцов.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.