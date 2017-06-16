Умер бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль

Бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль скончался у себя дома в немецком городе Людвигсхафен на 88-м году жизни.

Об этом сообщает русская служба Би-би-си со ссылкой на издание Bild.

"Бывший канцлер Хельмут Коль умер в своем доме в Людвигсхафене утром", - отмечается в микроблоге Twitter издания.

Официально эта информация пока не подтверждена.

Гельмут Коль, которого называют "отцом объединения", занимал пост канцлера Германии дольше всех своих предшественников или преемников - с 1982 по 1998 годы. Он был у власти в ФРГ во время окончания холодной войны и объединения Германии, а также стал первым канцлером объединенной страны.

Также вместе с президентом Франции Франсуа Миттераном он заложил фундамент единой европейской валюты евро.