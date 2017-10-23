Умер продюсер и экс-участник группы AC/DC

Скончался экс-участник и продюсер австралийской хард-рок группы AC/DC 70-летний Джордж Янг, сообщается на официальном сайте группы.

"С болью в сердце мы должны объявить о смерти нашего любимого брата и наставника Джорджа Янга. Без его помощи и руководства AC/DC не было бы", - говорится в сообщении.

Причина смерти на данный момент не сообщается.

Джордж Янг - брат основателей AC/DC Малькольма и Ангуса Янгов. Долгое время сотрудничал с группой в качестве продюсера, был автором части песен и выступал в группе в качестве бас-гитариста.

Продюсировал такие альбомы группы, как Dirty Deeds Done Dirt Cheap, T.N.T, Powerage и High Voltage.