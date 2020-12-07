Устроил драку в гостинице: представитель Денисовой на Донбассе отстранен от дел

07 декабря 2020 г. 16:08
Источник: РБК-Украина

Представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский устроил драку в гостинице. В связи с инцидентом проводится служебная проверка. Об этом в Facebook сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, он сам сообщил ей о драке 5 декабря с сотрудником гостиничного комплекса "Монарх" в Святогорске. В связи с этим Денисова инициировала служебную проверку и отстранила Лисянского как минимум до 21 декабря.

"По результатам служебного расследования будут приняты соответствующие меры реагирования", - отметила она.

Региональный телеканал опубликовал видео драки с участием Лисянского.

Видео: 

Бійка представника омбудсмена Лисянського в ресторані Святогірська

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