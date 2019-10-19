Уволены три прокурора, расследовавшие дела Майдана

Генеральная прокуратура уволила троих прокуроров управления специальных расследований, которое занимается расследованием дел Майдана. Об этом в комментарии "Громадському радіо" рассказал прокурор департамента Алексей Донской.

По его словам, по процедуре сокращения уволили Юрия Безщасного, Татьяну Демьяненко и Виталия Тарасюка. Последний - заместитель руководителя управления Юрия Горбатюка.

"Прокуроров уволили из-за того, что они подали заявление на согласие о переаттестации в старой форме, поскольку не соглашались с новой формой", - говорится в сообщении.

По словам Донского, прокуроры настаивают на том, чтобы механизм переаттестации прокуроров был прозрачным.

Представитель управления спецрасследований считает, что увольнение прокуроров из этого подразделения прокуратуры может привести к значительному затягиванию расследования дел Майдана.

По данным СМИ, чтобы пройти аттестацию прокуроров обязывали подписать согласие на признание любой, даже анонимной жалобы, без ее официального подтверждения.

"В этой согласии есть пункт: "Согласен с тем, что во время проведения собеседования и утверждение решения кадровой комиссией может приниматься во внимание информация, полученная от физических и юридических лиц (в том числе анонимно), не подлежит дополнительному официальному подтверждению", - пишет журналистка телеканала "Настоящее время" Ирина Ромалийская.

Напомним, в конце сентября Зеленский подписал закон о реформе прокуратуры. Он предусматривает создание Офиса генпрокурора вместо Генеральной прокуратуры Украины после проведения аттестации прокуроров. Максимальное количество сотрудников прокуратуры сокращается с 15 до 10 тысяч.

Согласно сообщению ГПУ, аттестация прокуроров состоит в проверке профессиональных компетенций, общих способностей, а также соответствия требованиям профессиональной этики и добродетели.

Ранее в Генпрокуратуре информировали, что 96% прокуроров хотят пройти переаттестацию и продолжить работать.