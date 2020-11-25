Увольнение Кучера: в ХОГА прокомментировали информацию об отставке нынешнего главы

25 ноября 2020 г. 15:02
Автор: Алина Тюхай
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Сегодня в СМИ появилась информация, что Алексея Кучера, который возглавляет Харьковскую ОГА, президент Украины Владимир Зеленский планирует лишить должности и даже подписал уже соответствующий указ. Который якобы должны сегодня рассмотреть на заседании Кабинета Министров.

На брифинге заместитель Кучера Тарас Пастух на вопрос журналиста новостей АТН сообщил, что о каком-либо увольнении глав ОГА страны ему ничего не известно.

Заместитель главы ХОГА Тарас Пастух 

З приводу того, що був підписаний указ з приводу звільнення голови Державної адміністрації будь-якої області – має відбутися засідання Кабінету Міністрів, де має бути такий указ, погоджений Кабінетом Міністрів. В мене такої інформації не було, що таке засідання відбулося і таке рішення прийняте,  

В то же время заместитель главы ХОГА сразу же исключил одну из причин возможного увольнения – ненадлежащую подготовку области в борьбе с коронавирусом.

Заместитель главы ХОГА Тарас Пастух 

Я не можу сказати про неналежну підготовку, тому що на всіх селекторах, на яких я останнім часом перебуваю, Харків навпаки відзначається з кращої сторони в частині підготовки. Якщо навіть брати реалізацію цих коштів,  які до нас надійшли місяць тому. Вони на сьогоднішній день фактично 95 %, вони мають бути фактично проплачені, і всі послуги, і, відповідно, концентратори - отримані. Тому жодних на сьогоднішній день нарікань до Харківської області, на жодних нарадах фактично немає.

В последний раз на рабочем месте, по словам Пастуха, Алексея Кучера он видел в понедельник во второй половине дня.

На работе Кучер появляется регулярно и постоянно, добавил Пастух, и сказал, что у главы ХОГА много командировок и совещаний в Кабинете Министров и Офисе Президента, ведь помимо коронавирусной ситуации много других важных вопросов деятельности области.

 

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