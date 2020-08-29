Ужесточение карантина: мэр Ивано-Франковска призвал выходить на протест

29 августа 2020 г. 12:50

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что решение центральной власти отнести город в "красную зону" следует отменить. Он считает его необоснованным. Об этом Руслан Марцинкив сказал в видеообращении, которое опубликовал у себя на странице в Facebook.

Таким образом, городской глава призвал жителей выходить на мирный протест, чтобы заявить о своем несогласии с таким решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Критерии, установленные на уровне государства, субъективные. Происходит политический шантаж запада Украины", - сказал Марцинкив.

Также он добавил, что город не будет игнорировать распоряжения центральной власти.

"Я призываю мирным способом выражать свой протест", - сказал мэр.

Напомним, в связи с попаданием Ивано-Франковска в "красную зону" город усилил карантин.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53