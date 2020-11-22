В 11 городах Украины проходит второй тур выборов мэров

В воскресенье, 22 ноября, в 11 городах Украины проходит второй тур выборов городских глав. За них сегодня голосуют Бердянск, Днепр, Дрогобыч, Львов, Николаев, Никополь, Полтава, Ровно, Славянск, Ужгород и Черкассы.

Избирательные участки открылись в 8 утра и будут работать до 20 часов.

Так, в Бердянске за кресло мэра Бердянска соревнуются Валерий Баранов ( "За будущее") и Александр Свидло (ОПЗЖ).

В Днепре за возможность избраться мэром на второй срок в Днепре борется Борис Филатов( "Предложение") и Загид Краснов от "Гражданской силы".

В Дрогобыче во второй тур вышли самовыдвиженцы Андрей Веселый и действующий мэр Тарас Кучма.

Во Львове борьба за пост мэра идет между действующим мэром Андреем Садовым ( "Самопомощь") и кандидатом от "Европейской солидарности" Олегом Синюткой .

В Николаеве во второй тур вышли Александр Сенкевич ( "Предложение") и Владислав Чайка (ОПЗЖ).

В Никополе соревнуются Руслан Олейник от "Слуги народа" и Александр Саюк ( "За будущее"). Олейник является заместителем председателя комиссии по вопросам законности и правопорядка при Днепровской ОГА.

В Полтаве борьба идет между Сергеем Иващенко от "Слуги народа" и Александром Мамаем ( "За будущее").

В Ровно за пост мэра борются Александр Третьяк "Европейская солидарность" и Виктор Шакирзян "Ровно вместе".

В Славянске во втором туре соревнуются Вадим Лях от "Оппозиционного блока" и Павел Придворов от ОПЗЖ. В первом туре кандидатов на должность мэра было шестеро.

За пост мэра Ужгорода борются действующий мэр-самовыдвиженец Богдан Андреев и кандидат от "Слуги народа" Виктор Щадей.

В Черкассах соревнования проходят между действующим мэром Анатолием Бондаренко и кандидатом от "Голоса" Виктором Евпак.