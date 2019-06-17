В Администрации президента подтвердили намерения переехать из здания на Банковой

17 июня 2019 г. 11:35
Источник: УНИАН
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Команда нового президента Владимира Зеленского не передумала переносить Администрацию президента из нынешнего здания на улице Банковой.

В этом здании могут сделать музей государственности Украины.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина" глава АП Андрей Богдан, передает Громадське.

"Мы планируем переезд в другое помещение, и там будут стеклянные стены, open space (офис открытого типа - ред.), будут рабочие группы, и там будет открыта для общения территория, куда сможет зайти простой украинец, в какую часть, и увидеть, что там не какие-то небожители, а простые украинские граждане, которых народ взял на работу временно", - сказал он.

Что касается здания АП на Банковой, то у команды Зеленского есть два варианта развития событий: продажа или превращение в музей государственности Украины.

Напомним, как стало известно, Администрация президента рассматривает возможность переезда в Украинский дом.
 

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