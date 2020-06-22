В Беларуси арестовали кандидата в президенты: Лукашенко избавляется от конкурентов

Кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико и его сына Эдуарда арестовали, предъявив обоим обвинения и избрав меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе политика.

В штабе Бабарико пообещали, что судебные решения об аресте кандидата в президенты и его сына будут обжалованы. Адвокаты Дмитрий Лаевский и Александр Пыльчанка подтвердили журналистам информацию об аресте, но изложить суть предъявленных их клиентам обвинения не смогли, так как подписали соглашение о неразглашении материалов следствия.

"Он жив и здоров. Намерен отстаивать свои убеждения и честное имя. Мы настаиваем на его невиновности", - отметил Лаевский в комментарии "Радио Свобода".

Как сообщалось, за время кампании с выборов снялись трое человек: Олег Гайдукевич, Наталья Кисель и Александр Таболич. Пару дней назад кандидатуру снял и кандидат Юрий Губаревич.

Беларусский парламент назначил проведение очередных президентских выборов на 9 августа 2020 года.

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы в республике не будут переноситься, несмотря на эпидемию коронавируса. По его словам, они должны состояться в соответствии с конституционными сроками.