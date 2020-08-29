В Беларуси похищен член оппозиционного Координационного совета

Члена Координационного совета оппозиции и координатора штаба Виктора Бабарыка Виталия Кривко схватили в Минске и вывезли в неизвестном направлении. Об этом рассказал портал Tut.by со ссылкой на сообщение штаба оппозиции.

По предварительной информации, похищение похоже на спецоперацию силовиков. Автомобиль, в котором передвигался Виталий Кривко, поцарапал какой-то другой автомобиль, из-за чего пришлось остановиться, и вдруг в этот момент подъехал микроавтобус, из которого выбежали неизвестные люди. Они и схватили Кривко и куда-то вывезли.

Где находится оппозиционер, пытается выяснить его адвокат.

Напомним, Кривко - член Координационного совета оппозиции и координатор штаба Виктора Бабарыка, получивший значительно выше Лукашенко рейтинг и хотевший участвовать в выборах президента Белоруссии, а вместо этого он попал в СИЗО КГБ.