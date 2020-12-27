В Беларуси возобновились протесты, есть задержанные

27 декабря 2020 г. 17:25
Источник: РБК-Украина
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В Беларуси в воскресенье, 27 декабря, возобновились протестные акции.

В Минске сообщают о первых задержаниях.

Об этом сообщает Tut.by.

Люди стали выходить на протесты с самого утра.

Они организовывали колоны и марши, а также мирные пикеты.

Такие акции зафиксированы в Миске, а также в Гродно, Бресте, Жодино.

В Минске в центральной части города замечены автозаки, а также микроавтобусы с людьми в балаклавах и без опознавательных знаков.

В районе улицы Саперов очевидцы зафиксировали большое количество спецтехники силовиков.

 

Видео: 

Силовики и спецтехника в районе улицы Саперов днем 27 декабря

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