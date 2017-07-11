В Белом доме Украину обвинили во вмешательстве в выборы

В посольстве Украины отвергли обвинения, отметив, что Киев не занимал чью-либо сторону во время предвыборной гонки в Соединенных Штатах.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что представители Демократической партии США обращались за помощью к украинскому посольству в Вашингтоне во время президентских выборов 2016 года.

"Если вы ищете пример кампании, координируемой иностранным государством или иностранным источником, достаточно обратить внимание на Национальный комитет Демократической партии, который фактически сотрудничал с посольством Украины в сборе информации на политических оппонентов", - сказала Сандерс.

"Это не обвинение, а "действия, которые они выполнили", - отметила Сандерс.

Посольство Украины в Вашингтоне оспорило высказывания госпожи Сандерс.

«Посольство Украины в Вашингтоне не координировало с Демократической партией сбор информации на политических оппонентов. Хотя некоторые политики, которые не являются частью украинского правительства, возможно, заняли чью-то сторону во время прошлогодних выборов в США, правительство Украины этого не делало», - заявили в посольстве.

8 июня бывший директор Федерального бюро расследований Коми во время выступления на заседании комитета по разведке Сената США заявил, что не сомневается, что Россия вмешивалась в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году.

На вопрос сенаторов, имеет ли он какие-либо сомнения относительно того, что Россия пыталась вмешиваться в выборы в 2016 году, Коми отметил: "Не имею".

Также Коми не сомневается, что российское правительство имеет отношение к кибервмешательству в избирательный процесс, а также, что российская власть полностью осознавала свои действия.