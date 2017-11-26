В бою под Крымским попал в плен украинский военный

В ходе боя 23 ноября под Крымским Луганской области попал в плен военнослужащий 16-го отдельного мотопехотного батальона Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщается в фейсбуке 16-го ОМПБ.

"В связи с распространением искаженной информации о погибших военнослужащих в бою 23 ноября под Крымским Луганской области предоставляем разъяснение. Официально сообщалось, что на указанной территории погибло четыре украинских военных. В частности подтверждается, что в неравном бою погиб один боец 16 ОМБП, тело которого было доставлено на украинскую сторону. Это младший сержант Денис Кривенко. Информация о трех других военных батальона будет сообщена только после передачи тел и подтверждения их лиц. Позже сообщили о возвращении двух наших армейцев. Двое украинских военных, которым живыми удалось выбраться из боя, не являются бойцами из числа предварительно названных четырех погибших. К сожалению, одному военнослужащему батальона не удалось выбраться с поля боя - он попал в плен к русским наемникам", - сказано в сообщении.

Напомним, в четверг, 23 ноября, в результате боевых действий на Донбассе погибли пять украинских военных, еще четверо получили ранения. Самой горячей точкой Донбасса стал поселок Крымское, где восемь часов шел бой. Там погибли четверо военных, еще двое были ранены. В сепаратистских пабликах писали, будто бы украинские военные пытались перебраться через трассу Бахмутка на позиции боевиков и вышли на пулеметы.