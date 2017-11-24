В Брюсселе открылся саммит "Восточного партнерства"

В Брюсселе сегодня начинает работу пятый саммит «Восточного партнерства» на уровне глав государств и правительств.

Свое участие в мероприятии подтвердили более 20 глав государств и правительств стран Евросоюза.

Это первый саммит инициативы ЕС, который состоится в Брюсселе. В Европейском Союзе расценивают это как символ преданности политике «Восточного партнерства». Саммит пройдет под председательством президента Европейского Совета Дональда Туска, который вместе с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером будут представлять Евросоюз. Участие в саммите примут высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан и европейский комиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

Накануне саммита министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что официальный Киев не ждет принятия важных политических решений, но надеется на расширение финансово-инвестиционной помощи.

«Что касается «Восточного партнерства» - это не какая-то политическая рамка для нас, это корзина с инструментами, чтобы нам работать дальше... Не ждите от этого саммита прорывных политических решений, «Восточное партнерство» не об этом», - отметил глава украинской дипломатии.

Раньше от чиновников ЕС стало известно, что в рамках саммита Евросоюз может предложить Украине инструмент Европейского инвестиционного плана как возможность для привлечения финансовой поддержки.

Порошенко 21 ноября подчеркнул, что на саммите «Восточного партнерства» будут определены промежуточные цели Украины на европейском пути.

Ожидается, что на саммите будет подписано Соглашение о сотрудничестве между ЕС и Арменией. Переговоры относительно нового рамочного соглашения с Азербайджаном продолжаются. Также на саммите будут парафированы авиационные соглашения с Арменией и Азербайджаном.