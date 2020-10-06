В Брюсселе состоится 22 саммит Украина-ЕС

В Брюсселе пройдет 22-й саммит Украина-ЕС, который будет первым реальным двусторонним саммитом Евросоюза с третьей страной, проведенным физически в Брюсселе с момента начала пандемии COVID-19.

В связи с введенными в целом по всей Европе, в том числе и в Бельгии, ограничительными мерами, начиная с конца марта нынешнего года все мероприятия, как по линии ЕС, так и по линии НАТО, были отменены. Только не так давно лидеры ЕС вновь вернулись к практике физического участия в саммите ЕС.

На мероприятии не будет присутствовать, как планировалось ранее, президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен. В понедельник стало известно, что во время поездки в Лиссабон в прошлый вторник она контактировала с носителем коронавируса. По этой причине президент Еврокомиссии самоизолировалась. Не смотря на то, что ее тест, сделанный в понедельник, показал отрицательный результат, фон дер Ляйен написала в Твиттере, что останется на карантине до вечера вторника, как это предписано бельгийскими правилами, где карантин длится семь дней.

От ЕС в саммите примет участие президент Европейского Совета Шарль Мишель, а президента Еврокомиссии будет представлять высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президентом ЕК Жозеп Боррель. Украину будет представлять президент Владимир Зеленский.

Ожидается, что саммиту будет предшествовать двусторонняя встреча Мишеля с Зеленским, которая начнется по прибытию главы украинского государства в 16.00 по Брюсселю (17.00 по Киеву). Непосредственно начало саммита запланировано на 16.30.

Мероприятие пройдет с соблюдением всех мер безопасности, введенных в Брюсселе, с ограниченным количеством участников в помещении и соблюдением социальной дистанции. По окончании лидеры дадут пресс-конференцию, которая пройдет в видео-формате: у журналистов, по-прежнему, нет физического доступа в здание Европейского Совета.

В ходе заседания лидеры рассмотрят двусторонние отношения, в том числе, социально-экономические последствия пандемии COVID-19 и поддержку Украине со стороны ЕС, последующие шаги по реализации Соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, состояние реформ в Украине.

"Мы ожидаем, что лидеры подтвердят свои обязательства усиливать политическую ассоциацию и экономическую интеграцию Украины на основе действующего соглашения", - сказал накануне саммита журналистам высокопоставленный европейский чиновник.

Кроме того, стороны обсудят конфликт на востоке Украины.

"Мы хотим услышать от Зеленского его мнение, его оценку, где есть прогресс, где его нет. Я уверен, что обмен мнениями поможет европейской стороне либо в прямых контактах с президентом Путиным, либо в более многосторонних рамках», - обрисовал чиновник ожидания европейской стороны.

Он также не стал скрывать, что в ЕС видят опасность сворачивания в Украине антикоррупционных усилий.

"Есть риск регресса. Я это говорю потому, что есть длинный список решений, который может негативно повлиять на антикоррупционные усилия… С Украиной это всегда о том, насколько полон пустой стакан. Вероятнее всего, стакан наполовину полон, если вы посмотрите на то, что было вложено – были созданы институции, принято законодательство. Но стакан наполовину пуст, когда вы посмотрите на конкретные результаты. Например, количество тех, кто был осужден и посажен в тюрьму за коррупцию, очень незначительно по сравнению со странами ЕС. Это сложная ситуация", - обрисовал он ситуацию.

"Лидеры ЕС будут искать сильные обязательства в отношении продолжения и необратимости усилий в борьбе с коррупцией и также в судебной сфере. Отсутствие уголовного преследования за махинации с ПриватБанком - проблемное дело, это ключ и вопрос авторитета среди международных партнеров", - заявил он.