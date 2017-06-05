В бывшем имении Януковича состоится фестиваль для журналистов-расследователей MezhyhiryaFest

05 июня 2017 г. 18:26
Источник: Новое Время
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10-11 июня под Киевом в бывшем имении экс-президента Януковича состоится четвертый фестиваль для журналистов-расследователей MezhyhiryaFest.

В этом году на фестивале будут обсуждать вызовы для журналистов, связанные с давлением власти, взаимодействием с информационным обществом и миром "постправды", передает Громадское.

Также во время мероприятия состоятся мастер-классы по цифровой безопасности для журналистов, работе с социальными сетями и новыми форматами подачи информации.

Среди нынешних спикеров фестиваля: Пулитцеровский лауреат, журналист-расследователь The Washington Post Скотт Гігам, исполнительный директор OCCRP Пол Раду, британский журналист, телевизионный продюсер и писатель Питер Померанцев, главный редактор Coda Story и лауреат Emmy Наталья Антелава, редактор CNN Эмма Лейси-Бордо, чешский журналист, автор книги Агенты Путина Ондржей Кундра и другие журналисты, а также редакторы и писатели из Украины и мира.

Во время фестиваля объявят победителя Национального конкурса журналистских расследований, который в 2014 основал проект YanukovychLeaks.

Участие в фестивале бесплатное.

Регистрация открыта до 7 июня по ссылке – http://bit.ly/2pOerYW. Количество участников фестиваля ограничено: 200 участников – первый день, 100 участников – второй день.

Отбор участников будет происходить на конкурсной основе, поэтому важно заполнить все пункты формы.

Подробная информация доступна на странице события в Facebook MezhyhiryaFest.

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