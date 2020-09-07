В центре Минска похитили соратницу Тихановской

В Минске неизвестные похитили члена координационного совета Марию Колесникову. Неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщает TUT.BY.

Инцидент произошел около 10:05 возле Национального художественного музея. К Колесниковой подошли люди в гражданском и масках и затолкали ее в микроавтобус с надписью "Связь".

В координационном совете сообщили, что Мария Колесникова была в центре Минска по делам.

"Где находятся Мария и Антон (пресс-секретарь координационного совет Антон Родненков - ред.) я не знаю и не могу связаться с ними. Также нет связи с членом координационного совета, старшим вице-президентом EPAM Максимом Богрецовым и исполнительным секретарем Совета Иваном Кравцовым", - сказал член координационного совета Максим Знак.