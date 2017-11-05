В центре Москвы силовики задержали более 200 человек

05 ноября 2017 г. 15:34
Источник: Левый Берег
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В воскресенье в центре Москвы полицейские задержали 230 участников несогласованного митинга.

"5 ноября за нарушения общественного порядка в центре Москвы задержаны 263 человека", - рассказал сотрудник главка.

По его словам, задержанные доставляются в территориальные отделы полиции для разбирательства и составления протоколов об административных правонарушениях.

Он также утверждает, что у некоторых из задержанных было изъято холодное и травматическое оружие.

По данным некоторых СМИ, в Москве в воскресенье была пресечена акция сторонников Вячеслава Мальцева.

Напомним, в минувшую пятницу ФСБ России сообщила о пресечении деятельности ячейки движения "Артподготовка", якобы планировавшей 4-5 ноября совершить поджоги административных зданий и нападения на полицейских. Движение "Артподготовка" и одноименный интернет-проект созданы российским оппозиционером Вячеславом Мальцевым, как считает спецслужба, "с целью организации в России революции".

В июле в отношении Мальцева было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.280 УК РФ (публичные призывы к совершению экстремистской деятельности). Опасаясь возможного ареста, он покинул РФ.

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