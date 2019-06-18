В четырех районах города - агитационные нарушения

Об обнаружении билбордов с агитацией на кандидата в народные депутаты Украины с нарушением закона в полицию сообщили члены организации «Гражданская сеть ОПОРА».

Как рассказали в пресс-службе харьковской полиции, соответствующие заявления были зарегистрированы в Московском, Киевском и Шевченковском отделах полиции.

Так, на билбордах отсутствовала информация о заказчике и другие исходные данные, не указаны сведения об учреждении, которое осуществило печать и тираж, а также информация о лицах, ответственных за выпуск.

Отметим, что с начала предвыборной кампании полицией зарегистрировано 10 сообщений о нарушениях Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины». Сейчас продолжаются проверки фактов, изложенных в заявлениях.