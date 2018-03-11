В Чили открыли дипломатическую миссию Украины

11 марта 2018 г. 11:36
Источник: Левый Берег
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10 марта в Сантьяго было открыто чилийское отделение посольства Украины в Аргентине, ставшее первым дипломатическим представительством Украины в этой стране.

Как сообщает пресс-служба МИД, в церемонии открытия приняли участие представители МИДов двух стран (от Украины - заместитель министра Сергей Кислица), посол Украины Юрий Дюдин, члены дипкорпуса, аккредитованные в Сантьяго, представители украинской диаспоры.

Кислица выразил надежду, что открытие отделения будет способствовать активизации сотрудничества между Украиной и Чили. "Учитывая важные реформы, которые сейчас происходят в наших странах, теперь мы имеем дополнительный инструмент интенсификации наших отношений - прежде всего, в торговой, инвестиционной и научно-технологической сферах, где существует значительный потенциал для развития сотрудничества", - сказал он.

Чили признала независимость Украины еще 9 января 1992 года, а дипломатические отношения между двумя странами были установлены 28 января 1992 года. С 1995 года посол Украины в Аргентине также является послом в Чили по совместительству. В 1997 году в Киеве появилось почетное консульство Чили, а в 1998 году Украины назначила почетного консула в Сантьяго, сейчас эту должность занимает Алекс Тиерманн.

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