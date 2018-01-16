В Чугуевском районе из огня спасли птицу и скот

15 января в 14:04 к спасателям поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на Соборной улице в поселке Эсхар.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, на момент прибытия спасателей горели деревянные конструкции сарая, расположенного вплотную к другим хозяйственным сооружениям.

Кроме того, огонь распространился на крышу здания. Площадь пожара составила около 100 кв. м.

Спасатели предупредили распространение пожара на соседнее здание, в котором была домашняя птица и скот.

В 14:39 огонь был локализован, в 20:20 полностью ликвидирован. Вероятная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.