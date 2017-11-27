В Дании 17-летнюю девушку посадили на 8 лет за подготовку терактов в школах

В Дании 17-летнюю девушку, которая предлагала свою помощь в осуществлении атак террористической группировке "Исламское государство" (ИГИЛ), приговорили к восьми годами за подготовку терактов с применением взрывчатки в двух школах, одна из которых - еврейская.

Об этом сообщает агентство Рейтер.

Отмечается, что приговор вынес Высокий суд Дании. Изначально региональный суд приговорил девушку к шести годам лишения свободы.

Прокурор требовал для обвиняемой превентивного бессрочного заключения.

Девочка была арестована в январе 2016 года в собственном доме. Обвинения в подготовке атак ей предъявили после того, как она приобрела химические вещества, необходимые для изготовления взрывчатки.