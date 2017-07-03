В деле Кернеса снова пауза

Рассмотрение дела Кернеса по сути было продолжено после трехнедельного перерыва. Еще в середине мая представители гособвинения заявили отвод судье, подозревая его в заангажированности и симпатии к защите. Но отвод был отклонен и сегодня судья Андрей Антонов продолжил рассмотрения дела на том же этапе - допросе свидетелей гособвинения. Как сообщали новости АТН, Геннадия Кернеса и его двух охранников подозревают в том, что в момент зимнего противостояния 2014 между Евромайданом и Антимайданом они силой привели двух евромайданоцев в холл отеля "Националь," били их и угрожали убить, за то, что те сфотографировали автомобили с российскими номерами, которые стояли у гостиницы. Задержали потерпевших, по словам следствия, в «Макдональдсе», работники которого и вошли в число свидетелей гособвинения. Сегодня суд допросил очередного работника общепита, но мужчина, как и большинство его коллег, заявил, что ничего необычного он не помнит и никаких показаний по делу дать не может. Больше никто из свидетелей обвинения на суд не прибыл. Учитывая, что суд длиться уже второй год, и часть свидетелей системно не приходят на заседания из-за его местонахождения, прокуратура предложила перейти к допросу свидетелей защиты, а наказать свидетелей, которые проигнорировали решение суда, о принудительном приводе. Адвокаты Кернеса выступили против привода, заявив, что раз это свидетели прокуратуры, то и доставкой их в суд должна заняться прокуратура, хотя бы и на собственном транспорте. Судья также отклонил ходатайство прокуратуры о применении принудительного привода к свидетелям. После чего в судебном заседании был объявлен перерыв до конца июля.