В деле о прорыве Саакашвили через границу появилась еще одна статья

В деле о прорыве экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили появилась еще одна статья Уголовного кодекса.

Как сообщили в пресс-службе полиции Львовской области, события будут квалифицировать по ч.3 ст.296 (хулиганство). Санкция статьи подразумевает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

В ведомстве также сообщили, что для проведения досудебного расследования создана объединенная следственная группа.

На данный момент полицейские опрашивают очевидцев и участников событий на пункте пропуска Шегини во Львовской области. Среди этих граждан - жители нескольких областей страны, в частности - Закарпатской, Херсонской и Полтавской.

Ранее следователи квалифицировали события в ПП Шегини по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ч.1 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч.2 ст.342 (сопротивление сотрудникам правоохранительных органов во время исполнения ими служебных обязанностей), ч.4 ст.345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) и ст.293 (групповое нарушение общественного порядка).

Напомним, вечером 10 сентября сторонники экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили прорвали оцепление силовиков на пункте пропуска Шегини и провели политика на территорию Украины.