В Донецкой области задержали разведчика "ДНР" по прозвищу Цыган

Сотрудники военной контрразведки и Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях задержали разведчика "ДНР" по прозвищу Цыган.

Как сообщается на сайте СБУ, Цыган был куратором жительницы подконтрольной территории Донецкой области, которая собирала данные об одной из воинских частей, расположенных рядом с линией разграничения. Она установила контакт с военными и предложила продавать ей документы и данные о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Украины.

Цыган перешел через линию разграничения, чтобы забрать у нее некие документы с грифом "тайно". В это время оперативники задержали обоих: и разведчика "ДНР", и его агента.

Боевику сообщили о подозрении по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса и арестовали. В отношении информаторки ведутся процессуальные действия.

Он рассказал следователям, что имеет награды за участие в боях против украинской армии в Славянске и Донецком аэропорту. В 2015 году начал выполнять для "ДНР" разведывательные задачи.