В Ереване люди вышли на митинг за отставку Пашиняна из-за Нагорного Карабаха

22 декабря 2020 г. 15:20
Источник: Украинская правда
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В центре Еревана на площади Республики люди вышли на митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Об этом сообщает Радио Азатутюн.

Акцию протеста организовало "Движение за спасение Отечества", состоящее из 16 оппозиционных партий, которые считают Пашиняна ответственным за итоги войны в Нагорном Карабахе, в которой армянская сторона понесла значительные территориальные и людские потери. Они также критикуют действующую власть за неспособность справиться с последствиями войны.

Ранее оппозиционное движение объявило общенациональную забастовку, отмечая, что 22 декабря - решающий день их борьбы.

Представитель партии "Процветающая Армения" заявила, что отныне они будут проводить ежедневные акции протеста, пока Пашинян не уйдет в отставку.

Оппозиционные силы заявляют о необходимости смены Пашиняна на "временного" премьера, выдвигая кандидатуру Вазгена Манукяна, который занимал должности премьер-министра и министра обороны Армении в начале 1990-х.

"Движение за спасение Отечества" заявляет, что в случае назначения Манукяна на должность премьера правительство переходного периода будет действовать в течение года, после чего состоятся внеочередные выборы в парламент, в которых Манукян и его партия не будут участвовать.

Между тем Пашинян считает данное оппозиционное движение "бунтом бывших элит". "Элита", лишенная власти в Армении в результате революции 2018 года, пытается добиться реванша", - написал он на своей странице в Facebook сегодня, 22 декабря.

Напомним, в ночь на 10 ноября было объявлено о прекращении огня в Нагорном Карабахе, о котором договорились лидеры Азербайджана, Армении и России. 

Согласно договоренности, Азербайджан и Армения остаются на занятых ими позициях, а в регионе  разворачивается "миротворческий контингент"  Российской Федерации.

Турция после этого заявила, что договорилась с Россией о совместном мониторинге соблюдения режима тишины в Карабахе и анонсировала  строительство центра совместного контроля. 

 

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