В ЕС договорились о создании Европрокуратуры

Страны Европейского союза договорились о создании единой прокуратуры для борьбы с многомиллиардным трансграничным мошенничеством в финансовой сфере.

Как отмечает DW, дебаты по этому поводу в Евросоюзе длились на протяжении многих лет.

Согласно заявлению Совета министров юстиции стран ЕС, первоначально в работе Европейской прокуратуры будут участвовать 20 государств.

По словам министра юстиции Германии Хайко Маса, данное событие является ясным сигналом, направленным против неправомерного использования финансов Евросоюза.

В частности, Европрокуратура будет вести расследования по признакам преступлений, причиняющих ущерб финансовым интересам ЕС.

При этом речь идет не только о коррупции, отмывании денег и мошенничестве с европейскими финансовыми средствами, но и о трансграничном мошенничестве с НДС, ежегодный ущерб от которого, по данным Еврокомиссии, составляет как минимум 50 млрд евро.

Теперь решение о создании Европейской прокуратуры должно быть утверждено Европейским парламентом.