В ЕС договорились о создании Европрокуратуры

Страны Европейского союза договорились о создании единой прокуратуры для борьбы с многомиллиардным трансграничным мошенничеством в финансовой сфере.
Как отмечает DW, дебаты по этому поводу в Евросоюзе длились на протяжении многих лет.
Согласно заявлению Совета министров юстиции стран ЕС, первоначально в работе Европейской прокуратуры будут участвовать 20 государств.
По словам министра юстиции Германии Хайко Маса, данное событие является ясным сигналом, направленным против неправомерного использования финансов Евросоюза.
В частности, Европрокуратура будет вести расследования по признакам преступлений, причиняющих ущерб финансовым интересам ЕС.
При этом речь идет не только о коррупции, отмывании денег и мошенничестве с европейскими финансовыми средствами, но и о трансграничном мошенничестве с НДС, ежегодный ущерб от которого, по данным Еврокомиссии, составляет как минимум 50 млрд евро.
Теперь решение о создании Европейской прокуратуры должно быть утверждено Европейским парламентом.