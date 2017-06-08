В ЕС договорились о создании Европрокуратуры

08 июня 2017 г. 17:10
Источник: Новое Время
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Страны Европейского союза договорились о создании единой прокуратуры для борьбы с многомиллиардным трансграничным мошенничеством в финансовой сфере.

Как отмечает DW, дебаты по этому поводу в Евросоюзе длились на протяжении многих лет.

Согласно заявлению Совета министров юстиции стран ЕС, первоначально в работе Европейской прокуратуры будут участвовать 20 государств.

По словам министра юстиции Германии Хайко Маса, данное событие является ясным сигналом, направленным против неправомерного использования финансов Евросоюза.

В частности, Европрокуратура будет вести расследования по признакам преступлений, причиняющих ущерб финансовым интересам ЕС.

При этом речь идет не только о коррупции, отмывании денег и мошенничестве с европейскими финансовыми средствами, но и о трансграничном мошенничестве с НДС, ежегодный ущерб от которого, по данным Еврокомиссии, составляет как минимум 50 млрд евро.

Теперь решение о создании Европейской прокуратуры должно быть утверждено Европейским парламентом.

 

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