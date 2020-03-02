В Евросоюз могут принять еще две страны

Еврокомиссия подтвердила о начале переговоров о вступлении в Европейский союз с Албанией и Северной Македонией.

Сегодня, 2 марта Еврокомиссия опубликовала дополненный доклад по Албании и Северной Македонии, в котором говорится, что обе страны добились ощутимых результатов для вступления в Евросоюз.

"Страны активизировали свою работу и достигли новых ощутимых и устойчивых результатов в ключевых областях, определенных в выводах Совета от июня 2018 года. Комиссия твердо придерживается своих рекомендаций о начале переговоров о присоединении с Албанией и Северной Македонией, и я надеюсь, что государства-члены примут положительное решение в ближайшие недели", - сообщил комиссар по соседству и расширению Оливер Варгели.

Ожидается, что Совет ЕС должен поддержать эту рекомендацию в апреле.