В Филадельфии открывается Почетное консульство Украины

Украина 11 января подписала с США соглашение об открытии нового почетного консульства в городе Филадельфия.

Об этом сообщила в Фейсбук пресс-служба посольства Украины в США.

«Мы делаем все, чтобы становиться ближе и эффективнее для украинцев, проживающих или находящихся в Америке, поэтому сегодня подписали соглашение о создании нового Почетного консульства Украины, которое открывается в одном из самых крупных городов восточного побережья США, бывшей временной американской столице - городе Филадельфия (штат Пенсильвания)», - отметили в посольстве.

Также отмечается, что Филадельфия также является одним из крупнейших центров украинской общины Америки.

Новым почетным консулом Украины в Филадельфии станет общественный деятель, юрист и вице-президент «Украинской Федерации Америки» Ирина Мазур.

Посол Украины в США Владимир Ельченко вручил ей официальное удостоверение и официальный консульский патент.