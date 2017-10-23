В ФСБ заявили о задержании украинца, который якобы устроил перестрелку с российскими пограничниками

Федеральная служба безопасности России заявила о задержании гражданина Украины при попытке незаконного пересечания госграницы.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курской области задержан 31-летний гражданин Украины, незаконный пересекший государственную границу из Украины в РФ", - говорится в сообщении

Отмечается, что при себе нарушитель имел "пистолеты, патроны, гранаты и 26 ампул с, предположительно, ртутью".

В ФСБ утверждают, что при задержании мужчина пытался отстреливаться и предпринял попытку скрыться на территории Украины.

"В ходе завязавшейся перестрелки он получил огнестрельные ранения средней степени тяжести", - сообщили в ФСБ.