В ФСБ заявили о задержании украинца, который якобы устроил перестрелку с российскими пограничниками

23 октября 2017 г. 15:35
Источник: Левый берег

Федеральная служба безопасности России заявила о задержании гражданина Украины при попытке незаконного пересечания госграницы.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курской области задержан 31-летний гражданин Украины, незаконный пересекший государственную границу из Украины в РФ", - говорится в сообщении

Отмечается, что при себе нарушитель имел "пистолеты, патроны, гранаты и 26 ампул с, предположительно, ртутью".

В ФСБ утверждают, что при задержании мужчина пытался отстреливаться и предпринял попытку скрыться на территории Украины.

"В ходе завязавшейся перестрелки он получил огнестрельные ранения средней степени тяжести", - сообщили в ФСБ.

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